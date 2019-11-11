Дифтерія знову в Україні

Дифтерія у 90-х сколихнула весь світ: такої епідемії він не бачив майже століття. Тоді через низьке охоплення вакцинацією лише в Україні захворіли майже 20 тисяч людей, 696 з них померли.

Впродовж останніх років в Україні реєстрували поодинокі випадки дифтерії. Станом на 29 жовтня цього року зареєстровано 20 випадків дифтерії (18 з них захворіли протягом жовтня), п’ять підтверджені лабораторно: по одному випадку у мешканців Луганської, Хмельницької, Тернопільської, Закарпатської областей та м.Києва.

Крім того, у 2019 р. зареєстровано десять можливих випадків дифтерії. Діагноз «дифтерія» було відхилено у зв’язку з негативними результатами лабораторних досліджень на наявність збудника дифтерії.

Наразі, за інформацією МОЗ, в Україні вкрай низький рівень охоплення щепленнями від дифтерії — 70% вакцинованих дітей, а відсоток дорослих, які зробили ревакцинацію, ще нижчий — 52%. У цьому випадку ризикують підчепити хворобу не тільки діти, а і дорослі, які переносять дифтерію значно тяжче.

Клінічні прояви

Дифтерія підступна тим, що хворобу одразу важко виявити, її перші симптоми схожі на ангіну чи гостру вірусну інфекцію: біль у горлі, загальне погіршення самопочуття, підвищення температури тощо. У горлі утворюються плівки, які можуть ускладнювати дихання та ковтання. Коли хворий видаляє цей наліт, то рана починає кровоточити.

Загалом захворювання на дифтерію має наступні прояви: біль у горлі, підвищена температура, лихоманка, набряк слизової оболонки ротоглотки, наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу, набряк шиї, збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.

Небезпечним є не лише сама дифтерія, але й ускладнення, які вона може викликати, найбільш вразливими є серце, нирки, наднирники. Зокрема хвороба може призвести до ураження центральної нервової системи (параліч дихальних м’язів: шиї, голосових зв’язок і піднебіння) та міокардитів. Внаслідок паралічу дихання людина може померти.

Лікування

Усі хворі на дифтерію, незалежно від її клінічної форми і ступеня тяжкості, підлягають невідкладній обов’язковій госпіталізації. Головним у лікуванні всіх форм дифтерії (крім бактеріоносійства) є введення антитоксичної протидифтерійної сироватки (ПДС).

Профілактика

Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень — вакцинація.

Здійснюють її вакцинами, що містять адсорбований дифтерійний анатоксин. Щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюку проводять за віком: у 2 місяці (перше щеплення), у 4 місяці (друге щеплення), у 6 (третє щеплення) та у 18 місяців (четверте щеплення). Це необхідний курс для створення базового імунітету.

Ревакцинацію проти дифтерії та правця у 6 років проводять анатоксином дифтерійно-правцевим (АДП), наступнуу 16 років — анатоксином дифтерійно-правцевим зі зменшеним вмістом антигену (АДП-М). Першу планову ревакцинацію дорослих за віком проводять АДП-М у віці 26 років з подальшими ревакцинаціями кожні 10 років.

Ще одним засобом профілактики є власна гігієна — треба часто мити руки, протирати предмети, яких могла торкатись потенційно хвора людина, часто провітрювати приміщення, особливо якщо там перебуває велика кількість людей.

Слід зазначити, що дифтерія — це не та хвороба, яку можна перенести «на ногах». Якщо ви помітили ознаки, то не легковажте начебто це звичайна застуда, не варто лікуватися вдома. Обов’язково зверніться до лікаря. Чим раніше встановлений діагноз, тим вищі шанси на одужання.

Станом на сьогодні район забезпечений безоплатними та якісними вакцинами для щеплень дітей і дорослих. Якість вакцин підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вакцинація відбувається у кабінетах щеплень закладів охорони здоров’я. Також є мережа приватних кабінетів щеплень, де можна вакцинуватися за власний кошт.

Л. Мочерняк, лікар-епідеміолог відділення організації епідеміологічних

досліджень Косівської міжрайонної філії ДУ «ІФ ОЛЦ МОЗУ».

«Гуцульський край», №45, 8.11.2019 року

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