Звернення дітей війни Косівщини

Президенту України Зеленському В.О., голові Верховної Ради України Разумкову Д.О., прем’єр-міністру України Гончаруку О.В.

Шановні керівники держави!

Ми, діти війни, пам’ятаємо роки Великої Вітчизняної війни, смерть рідних і близьких. Пам’ятаємо, як у післявоєнні роки наші батьки та ми самі свої знання, професіоналізм, досвід віддали відбудові могутньої у минулому України. Соціалістична партія України розробила законопроект «Про соціальний захист дітей війни», який прийняла Верховна Рада України. Закон вступив у дію з 1.01.2006 року.

Цей закон прийняли у зв’язку з тим, що діти війни живуть за межею бідності, отримують низьку пенсію, платять великі кошти за комунальні послуги.

Протягом усього цього періоду закон «Про соціальний захист дітей війни» повністю не виконували. Щорічно, за дорученням дітей війни, ми зверталися до керівників держави, але відповідь була одна — немає коштів. У той же час чиновники отримують з державного бюджету непомірно високу зарплатню. Діти війни стали судитися з державою і отримували відсуджені кошти в Пенсійному фонді. Але з 1.09.2011 року дітям війни не виплачують кошти в Пенсійному фонді за рішенням судів, а 1.01.2012 року судді перестали розглядати судові позови.

Протягом 2009–2012 років діти війни Косівщини, за сприяння Косівської районної організації Всеукраїнської громадської організації «Захист дітей війни», подали до Косівського районного суду, Івано-Франківського окружного адміністративного суду, Львівського адміністративного апеляційного суду більше 4500 позовних заяв.

Згідно з листом управління ПФУ в Косівському районі за №78/Г від 14.05.2012 року, станом на 1.05.2012 року виконано 1448 рішень суду та виплачено дітям війни державну соціальну допомогу на суму 3 мільйони 448 тисяч 280,66 гривень. Серед жителів району найбільше отримали соціальну допомогу: м.Косів — 438 дітей війни, с.Рожнів — 212, с-ще Кути — 61, с.Уторопи — 60, с.Стопчатів — 53, с.Річка — 51, с.Розтоки — 44, с.Старі Кути — 42, с-ще Яблунів — 40 та інших населених пунктів, в середньому від 600 до 6 тисяч гривень.

Жодного разу не виконували статтю 6 закону «Про соціальний захист дітей війни», де передбачена для дітей війни 30% надбавка до пенсії щомісячно від мінімальної пенсії за віком. За прем’єрства Ю.Тимошенко виплачували 10%, М.Азарова — 7%, А.Яценюка — 7%. Окрім того, Кабінет Міністрів України постановою №1381 від 26.12.2011 року зі змінами в 2014 році незаконно встановив дітям війни доплату до пенсії у розмірі 66 грн 43 коп. Ця сума не збільшується і виплачуться до цього часу. Якби виконували закон, то діти війни отримували б щомісячно доплату до пенсії у розмірі 430 грн 50 коп.

Кабінет Міністрів А.Яценюка за два місяці до виборів у Верховну Раду України прийняв постанову №440 від 3.09.2014 року «Про порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою». Замість того, щоб передати від Пенсійного фонду до Держказначейства базу даних про заборгованість держави при виконанні рішень судів, влада змусила дітей війни знову оббивати пороги чиновницьких кабінетів, повторно брати в судах оригінали рішень, вистоювати черги для оформлення документів (а це ж люди, вік яких — за 75 років, та й стан здоров’я відомо який!). Виплата стало проводити Держказначейство, частково, лише з 2017 року (на той час багато хто з дітей війни пішов з життя не дочекавшись виплати).

Ст. 5 закону «Про соціальний захист дітей війни» передбачає 25% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, яка діяла до 1.05.2015 року і була ліквідована Кабінетом Міністрів для тих, у кого середньомісячна пенсія склала більше 1710 гривень, а пізніше — 2470 гривень.

Ст. 5 закону «Про соціальний захист дітей війни» про безкоштовний проїзд у приміському транспорті загального користування не виконують. Загалом від 26.12.2014 року цю пільгу для дітей війни скасували, хоча нею не користувалися і раніше.

Все це дає підставу стверджувати, що уряд порушив ст. 22 Конституції України, де сказано, що «при прийнятті нових Законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу прав і свобод». В ст. 3 закону «Про соціальний захист дітей війни» теж сказано: «Державні соціальні гарантії дітей війни, встановлені цим законом, не можуть бути обмеженими або скасованими іншими нормативно-правовими актами». Висновок очевидний: закон «Про соціальний захист дітей війни» не виконують, що посилює біль пережитого дитинства, сприяє збільшенню кількості завчасно померлих дітей війни.

Сьогодні в управлінні праці та раціального захисту населення Косівської РДА перебувають на обліку в єдиному державному автоматизованому реєстрі 5453 дитини війни, які проживають у всіх населених пунктах Косівського району.

Але діти війни не здаються, поки б’ється серце, тече кров, працює мозок. Вони беруть активну участь у акціях для захисту своїх прав. Діти війни надіються на нових керівників держави, які вивчать ситуацію і приймуть конкретні рішення для поліпшення життя дітей війни.

За дорученням дітей війни вимагаємо вирішити наступні питання:

1. Передбачити та виділити у проекті Держбюджету України на 2020 рік кошти на:

– виконання ст.6 закону «Про соціальний захист дітей війни»;

– виконання постанови Кабінету Міністрів №440 від 3.09.2014 року про виплату дітям війни коштів згідно з рішеннями судів, які вступили в законну силу.

2. Скасувати зняту 25% пільгу на оплату комунальних послуг.

3. Забезпечити безкоштовний проїзд для дітей війни в приміському транспорті загального користування.

Діти війни Косівщини сподіваються, що нове керівництво буде дотримуватися Конституції України, вимог закону «Про соціальний захист дітей війни» та чекають конкретної відповіді на це звернення, яке опубліковане в засобах масової інформації для ознайомлення цієї категорії людей похилого віку.

За дорученням дітей війни Косівщини — С. Кирилов,

голова Косівської районної організації Всеукраїнської ГО «Захист дітей війни».

«Гуцульський край», №44, 1.11.2019 року

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