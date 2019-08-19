Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду: швидко, зручно, корисно!

Веб-портал надає електронні послуги кожній особі індивідуально та працює з дотриманням вимог щодо захисту інформації. Всі послуги, надані веб-порталом, абсолютно безкоштовні.

На веб-порталі за адресою portal.pfu.gov.ua, без реєстрації, можна отримати довідкову інформацію. Для громадян розміщені зразки заяв, бланків, інших необхідних документів для призначення або перерахунку пенсій, які дають можливість роздруківки або заповнення їх в електронному вигляді.

Якщо ж зареєструватися на веб-порталі, то кожен зареєстрований користувач матиме можливість вільного доступу до своєї персональної облікової картки з відомостями, які накопичуються з 1 липня 2000 року по заробітній платі (доході). Застраховані особи можуть отримувати щомісяця на свою електронну адресу виписку з системи персоніфікованого обліку.

У виписці вказується перелік страхувальників, які подавали щодо них відомості в систему персоніфікації, сума заробітку, кількість днів для стажу і інші дані. За допомогою цих даних працівники можуть легко контролювати, як роботодавці платять за них єдиний внесок і, в разі необхідності, звернутися до них з претензіями, щоб уникнути втрати страхового стажу. Пенсіонерам надана можливість отримання відомостей з власної справи із зазначенням: суми призначеної пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії, назви закону, згідно з яким призначено пенсію.

Щоб стати користувачем електронних сервісів веб-порталу та мати можливість у будь-який час отримувати потрібну інформацію, слід перш за все потурбуватися про те, щоб були витримані всі норми чинного законодавства про захист інформації. З цією метою необхідно звернутися із заявою на доступ до веб-порталу в територіальний орган Пенсійного фонду України за місцем реєстрації громадянина, фізичної особи-підприємця, самозайнятої особи або юридичної особи.

Переваги, які несе в собі функціонування веб-порталу, полягають в тому, що не виходячи з дому, використовуючи можливості мережі Іпіегпеі кожний громадянин може записатися на прийом у зручний для нього час, а пенсіонер ознайомитися з розміром і складовими пенсії.

О. Намистюк,

заступник начальника відділу супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів №3 головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області.

«Гуцульський край», №33, 16.08.2019 року

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