Їдять усю городину

Захід України потерпає від небезпечного іспанського слимака. Минуло одинадцять років, відколи в Україні почали виявляти так званих іспанських слимаків (Агіоп Іизііапісиз), які потрапили на Львівщину із південно-східної Польщі. Вони небезпечні тим, що їдять практично всю органіку, дуже швидко плодяться і поширюються, залишаючи після себе знищені поля і городи.

Іспанські конкістадори

Звідки вони точно взялися — наразі невідомо. Найбільш імовірними місцями походження вчені називають Португалію, північ Іспанії або Франції. Сьогодні цей вид поширений практично у всій Європі, а у 1998 році був виявлений на території США. А все завдяки торгівлі і капусті. У XX сторіччі з Іспанії активно почали постачати сільськогосподарську продукцію (зокрема, салат і капусту) в інші країни. У такий спосіб ці повільні маленькі створіння змогли подолати сотні, тисячі кілометрів від свого звичного ареалу проживання.

Середні розміри слимака іспанського — 80–120 мм, але трапляються такі гіганти, які мають 150–200 мм. Забарвлення сильно варіюється — від темно-коричневого чи бурого до яскраво оранжевого. З правого боку посередині мантії розташовується дихальний отвір. Слимаки ведуть нічний спосіб життя і найчастіше їх можна побачити після дощу або в сутінках.

Вони люблять вологі місця. Удень ці молюски ховаються під грудками землі, між листям капусти тощо. А після заходу сонця виповзають зі схованок і накидаються на городину. У похмуру погоду слизняків можна побачити і вдень. Про те, що вони є поруч, свідчить білувата рідина, яку самки залишають на поверхні. Вона швидко засихає, утворюючи сріблясту блискучу доріжку.

Слимаки — гермафродити, тобто у їхній статевій системі об’єднані чоловічі та жіночі органи. Тому дуже часто може відбуватись самозапліднення, хоча зазвичай трапляється зустріч двох особин. На першій стадії всі особини є самцями. Лише у наступній фазі свого розвитку вони перетворюються на самок, щоб відкласти яйця. Самка такого слимака може відкласти до 500 яєць. Відкладання яєць може відбуватись на відкритих територіях, таких як ґрунт, але частіше – в захищених місцях, наприклад, під рослинами або в землі, на глибині до 10 см.

У чому небезпека?

Особливість іспанських слимаків полягає у тому, що вони їдять практично все. Деякі науковці розглядають їх як потенційних знищувачів органічних відходів. Справді, ці слимаки неперебірливі у виборі їжі, їдять майже будь-яку органіку, не лише рослинного походження, але і тваринного. Ці шкідники їдять мертвих тварин, екскременти і навіть представників свого виду. У Польщі фіксували випадки, коли ці слизькі створіння нападали на гнізда птахів і з’їдали або робили каліками маленьких пташок. Вчені поки не можуть сказати, у який спосіб всеїдні слимаки знаходять житла птахів на деревах, вважається, що це стається випадково. Одним словом, через свою ненажерливість, вони їдять усе їстівне, що трапляється на шляху. Влітку від них сильно потерпають овочі на городах і полях.

Британські вчені сповістили громадськість, що слимаки, які потрапили до Великобританії з Іспанії, становлять загрозу для всієї екосистеми. Вчені відзначають, що ці молюски не гребують харчуватися сільськогосподарськими культурами, які звичайні слимаки обходять стороною, і виживають після вживання отруйних гранул. Вони псують як підземну, так і надземну частину рослин: суниці, огірки, помідори, перець, картоплю та інші овочеві культури, плодові дерева. Підраховано, що слимаки пошкоджують майже 150 видів і різновидів культурних рослин.

Як наслідок — погіршується якість продукції, знижується урожай. До того ж, слимаки погіршують товарні якості продукції, забруднюють її виділеннями. Пошкоджені овочі стають непридатними для зберігання — швидко гниють, а також сприяють зараженню їх різними хворобами.

Доцент кафедри лісництва Національного лісотехнічного університету України Володимир Крамарець розповів, що у цих слимаків майже немає природних ворогів.

«Це вид, який активно займає нову територію і не має достатньої кількості природних ворогів. Іспанські слимаки дуже швидко розмножуються. Вони починають поїдати все, що можна з’їсти, починаючи від декоративних рослин, сільськогосподарських культур, екскрементів і так далі. Вони можуть зимувати у ґрунті до 10 сантиметрів, тому стійкі до перепадів температури», — повідомив Володимир Крамарець.

Теперішня погода із великою кількістю опадів робить життя іспанських слимаків пречудовим. Адже наш вологий і сонячний клімат оптимально їм підходить. Тому в Україні кількість іспанських слимаків щороку зростає.

Юрій Мартинович.

(Публікується зі скороченнями).

«Гуцульський край», №23, 7.07.2019 року

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