День пам’яті та примирення

Вшановують пам’ять 80-ти мільйонів чоловіків, жінок, дітей і літніх людей, воїнів і мирних жителів — усіх загиблих і усіх тих, хто пройшов тернистим полем пекла Другої світової війни.

Саме в ці дні, як ніколи, зрозуміло, що для України бажання миру є найголовнішим. Саме незгасне людська пам’ять про багатомільйонні жертви Другої світової, про тисячі дощенту зруйнованих міст і десятки тисяч спалених сіл вкотре застерігає нас від небезпеки повторення цієї жахливої катастрофи. У ці дні не повинно бути й мови про якісь політичні вподобання і міжнаціональні суперечки. Нам не треба розбрату. Адже біль минулого торкнувся кожної людини, незалежно від національності, віросповідання. У нього немає кордонів, немає облич.

Головну площу Косова, як і тисячі міст України, заполонили десятки, сотні небайдужих українців, котрі вийшли цими днями на мітинг-реквієм, присвячений Дню примирення і відзначення 74-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі.

Сформувавши колону, велелюдною ходою, учасники мітингу вирушили з майдану Незалежності до пам’ятника «Борцям за волю України». Відкрили урочистості, присвячені Дню примирення, заступник голови районної ради Володимир Петричук і заступник голови районної державної адміністрації Ярослав Бринський, а всечесні отці-декани Іван Близнюк і Роман Іванюлик провели панахиду за полеглими у Другій світовій війні.

— Сьогодні ми повинні примиритися в одному — спільній боротьбі солдатів Другої світової війни і воїнів Української Повстанської Армії. Адже їх не так багато залишилось. Ми прийшли схилити голову на честь наших ветеранів. їхня пам’ять і досі береже згадку про ті дні та нелюдські зусилля, якими було здобуто перемогу, і ми, як нащадки, повинні віддати їм належне, оповити їх особливою увагою. Турбота про них — наш святий обов’язок, зазначив у своєму виступі депутат міської ради Дмитро Гладун.

Після спільної молитви процесія відправилась покласти гірлянду слави та квіти до Монумента слави. До слова були запрошені заступник військового комісара, майор Василь Будзуляк, голова ветеранів війни та праці Ярема Братівник.

— Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю героїв, які захистили нас у 20-му столітті, добровольців і бійців Збройних сил України, які загинули на східному кордоні уже в наш час, усіх, хто загинув у боротьбі з ненависним ворогом, захищаючи рідну землю. Віддаємо глибоку шану кожному, хто боровся за вільну та Соборну Україну, — сказав Ярема Братівник.

Найкращі слова привітань, побажань лунали у піснях (солістки районного Будинку культури Вікторії Кіщук) та віршах (читця районного Будинку культури Надії Рубанкж) того дня для ветеранів від кожного, хто прийшов розділити разом з ними терпку радість Дня Перемоги.

Цей день встановлений задля вшанування подвигу українського народу у Другій світовій війні. Розуміння цього єднає нас і робить сильнішими. Скільки б часу не минуло, а День Перемоги завжди буде світлим днем зі сльозами на очах. Ця дата житиме в наших серцях вічно. А у пам’яті — назавжди залишаться святі імена тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність нашої держави. Адже втрати України у Другій світовій війні є одними з найбільших серед країн, що постраждали від нацизму. Історики й досі не мають одностайної думки щодо цього, однак, йдеться щонайменше про 5 млн. безпосередньо убитих українців і ще більше депортованих, репресованих, загиблих від голоду і холоду наших співвітчизників. Тоді загинув кожен п’ятий українець — коричнева чума не оминула практично жодної української родини. Борімося, щоб ніколи знову не повторити це жахіття!

Вічна пам’ять загиблим, низький уклін живим! Нехай зігріває нас усіх незгасне світло Перемоги. Час невладний над щирою вдячністю людських сердець. І скільки б не минуло років, а пам’ять про величний подвиг воїнів-захисників житиме вічно!

Назар Кравчук.

«Гуцульський край», №20, 17.05.2019 року

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