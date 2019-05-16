Як здолати меланому?

За останні 5–10 років у всьому світі рак шкіри вийшов на перше місце серед усіх злоякісних новоутворів, вражаючи як чоловіків, так і жінок. Найгрізнішою хворобою в онкології є меланома — злоякісна пухлина, яка розвивається через пігментні клітини шкіри (меланоцити). Найчастіше вони виникають з родимих плям, які називають пігментними невусами.

Меланоми можуть вражати не тільки шкіру, а й очі, мозок, кишківник, однак, це трапляється рідко. Зате меланобластоми шкіри прогресивно збільшуються, у тому числі і в нашому районі.

Уражують меланоми людей у віці від 20 до 90 років. Цьому виду злоякісної пухлини притаманний стрімкий розвиток як на місці виникнення, так і в поширенні кровоносними та лімфатичними руслами. Вона «висівається» у всіх внутрішніх органах. Саме в цьому перша небезпека такої хвороби. Тому дуже важливо вчасно виявити новоутворення і вибрати правильну тактику лікування для порятунку пацієнта.

Друга причина небезпеки — важкість діагностики ранньої стадії переходу доброякісного утвору в злоякісний рак. На цьому етапі обстеження слід проводити у досвідчених лікарів, в онкоцентрах.

Третя причина небезпеки меланоми — в обмежених можливостях сучасної медицини щодо лікування недуги. Крім хірургічних методів, інші спеціальні лікування (хіміотерапія, радіологічне опромінювання) практично неефективні.

Департамент охорони здоров’я у нашій області травень цього року оголосив місячником діагностики меланоми та раку щитоподібної залози. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись з меланобластомою, щоб зрозуміти, звідки вона береться, як їй запобігти, як виявити і куди звертатись. Почнемо з факторів ризику, тобто з передумов, які можуть спричинити розвиток меланоми.

В першу чергу варто уникати систематичних інтенсивних опромінень ультрафіолетовими променями. Особливо це стосується білошкірих людей, дітей і підлітків, любителів соляріїв, «фанатичних загорянь» на південних морях, у обідню спеку, без обмежень часу. Це особливо стосується ослаблених людей, які перехворіли онкозахворюваннями, родичі яких мали цю недугу. Особлива пересторога має бути в осіб з численними родимими плямами. Таким людям варто відпочивати в мандрівках, музеях, театрах, оминаючи пляжі.

Спровокувати розвиток ракової пухлини може отриманий опік від сонячного проміння, постійна чи раптова травматизація родимих плям. Тому таким людям ми рекомендуємо відмовитись від певного виду діяльності, носіння певного одягу чи взуття.

Доводиться навіть відсторонювати від військової служби юнаків з невусами через небезпеку носіння ременів, портупей і т.д. Ще раз мусимо наголосити на необхідності запобігання травматизації наявних новоутворів на шкіряних покривах будь-якої локалізації. Застерігаємо і від самолікування. Ніяких ниток, ножів, аплікацій, смоли, трав, свічок не можна застосовувати до новоутворів шкіри! Іноді саме це провокує виникнення раку.

Найчастіше меланома утворюється з вроджених чи набутих невусів (пігментних плям). Найбільше повинні насторожувати при спостереженні за ними:

зміна розміру — початок розростання родимки, особливо однобічне, поява нової родимки-«супутника»;

зміна форми — контури вже нечіткі, з’являються виступи, горбкуватість;

зміна забарвлення — поява чи зміна інтенсивності, різноманітність відтінків;

розвиток запального процесу, поява свербіжу, болю, крові, кірочок, слизистого чи іншого покриття, кровомазання.

Особливу увагу вимагають новоутвори більше 5 мм у діаметрі, пухлинки в місцях і зонах травматизації, численні утвори та плями, що прогресують. Діагностика і лікування меланоми є складною і дуже відповідальною справою. Необхідно бути уважними і пацієнтам, і медикам. Пропонуємо самообстежуватись постійно і оглядатись періодично в спеціалістів: дерматологів, хірургів, онкологів, терапевтів.

Можемо і хочемо запропонувати вам професійний огляд і консультацію у дерматолога та онколога райполіклініки з використанням, при потребі, дермоскопа у зручний для всіх час. А 22 травня охочих і тих, хто отримав відповідне призначення, проконсультує онкохірург онкоцентру для визначення подальшого лікування. Звертайтесь в дерматологічні та онкологічні кабінети.

В. Мамчук, районколог. Л. Ванчак, райдерматолог.

«Гуцульський край», №19, 10.05.2019 року

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