Врятувати країну! Спецоперація Української Галицької Партії

«Зараз виникла велика загроза збереженню нашої державності. Тому, ми маємо згуртуватись, щоб зберегти країну, її європейський орієнтир і разом протистояти викликам. Адже вибори — це не лише галочка у бюлетені. Це шлях, яким буде йти країна наступні 5 років. І, обираючи його, ми маємо вибрати Україну», — вважає голова Івано-Франківської обласної організації УГП — Любомир Романчук.

…У родині пані Марії біда — зять загинув на фронті. Пройшов час, але біль не притупився. Час не загоює рани так швидко. Коли прийшли вибори, всі були впевнені, що пані Марія не голосуватиме за Порошенка. Ну бо ж це він не зміг закінчити війну. Але вона зробила по-іншому.

…Оксана живе у маленькому містечку на Івано-Франківщині, її чоловік на заробітках. Діти майже не бачать тата, він приїжджає 2–3 рази на рік. Почали будувати хату, і всі гроші йдуть на будову. Прийшли вибори. Оксана не голосувала за Порошенка. Вирішила голосувати за Зеленського. Може, життя буде краще або принаймні цікавіше. Може, грошей буде більше…

Галичина — єдиний регіон країни, який масово підтримав Петра Порошенка (27%) у першому турі виборів. Саме тут він отримав найбільше голосів. Але немало прихильників (майже 15%) є і в лідера перегонів Володимира Зеленського. Люди вкрай стурбовані — всі переживають, що буде далі. І це нескладно зрозуміти — на кону майбутнє країни.

Українська Галицька Партія не стоятиме осторонь. Розуміючи всі недоліки чинного Президента, політсила вважає, що 21 квітня Україна обиратиме не між двома прізвищами, а між напрямами розвитку. А, можливо, й між тим — бути Україні чи ні.

«Ми прагнемо зрозуміти всіх галичан, їхній вибір, їхні думки, їхні страхи. Але коли на кону майбутнє країни, ми не будемо мовчати. Ми пам’ятаємо, що таке втрачати державу. І що таке її відбудовувати. У всі найскладніші части галичани не тікали від труднощів, а захищали Україну. Революція на граніті 1991-го, Помаранчева революція 2004-го, Революції Гідності 2014-го… І тепер, у 2019 році, ми повинні боротися до кінця. Зараз ми вибираємо не Порошенка. Ми вибираємо Україну», — каже заступник голови політради Української Галицької Партії Тарас Чолій.

У Галицькій Партії вирішили організувати спеціальну акцію — спецоперацію «Врятувати країну». Активісти партії їдуть в містечка і села, аби переконати людей проголосувати за Україну, за європейський вибір країни, за здобутки останніх п’яти років. Українська Галицька Партія планує охопити 500 сіл і містечок у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Вони просто йдуть від хати до хати. Переконують, дискутують, просять людей, аби вони зробили правильний вибір.

«Ми не ідеалізуємо Порошенка. Ми знаємо всі його недоліки. Знаємо і про недобру кадрову політику, і про корупцію, і про виїзд людей з країни. Але ми добре пам’ятаємо і про історичні для нашої країни перемоги: це і безвізовий режим з ЄС, і рух до НАТО, це й історичне об’єднання української Церкви. Початок реформ в освіті, медицині, поліції. Не всі задоволені, є зауваження, але це точно та дорога, якою варто йти далі», — переконує голова Української Галицької Партії Роман Лозинський.

Але діяти лише в Галичині — цього мало. УГП об’єднує свої зусилля з іншими молодими партіями і починає активно діяти на національному рівні.

«Врятувати країну!». Якщо ви готові діяти у своєму селі, у своєму районі або на національному рівні — приєднуйтеся до команди Української Галицької Партії. Шукайте сторінку партії у мережі Фейсбук або телефонуйте 0(800)218956.

Андрій Филик.

«Гуцульський край», №15, 12.04.2019 року

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