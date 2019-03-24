Відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів

1–3 березня у м. Києві, у легкоатлетичному манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності, відбувся дводенний чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів (осіб, старших 30-ти років).

У чемпіонаті взяли участь 230 спортсменів-ветеранів із 20-ти регіонів України. У напруженій боротьбі члени збірної команди нашої області завоювали друге місце і отримали срібний кубок.

Приємно відзначити, що її учасником був наш земляк, 71-річний житель м. Косова, старший вчитель фізичної культури Косівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 з класами поглибленого вивчення англійської мови, чемпіон світу з гирьового спорту серед ветеранів, багаторазовий чемпіон з легкої атлетики серед ветеранів, чемпіон і призер Всеукраїнських змагань з лижних гонок, чемпіон області з футболу Микола Онуфрійович Рабинюк.

Мабуть, можна ще довго перелічувати всі нагороди, адже їх у Миколи Онуфрійовича вдосталь. От і цього разу він привіз з чемпіонату України з легкої атлетики серед ветеранів три дипломи за перше місце: біг на 200 мерів, біг на 60 мерів, стрибки в довжину.

Проте ще одну і, мабуть, найважливішу відзнаку маємо вручити ми, адже він — наш Чемпіон. Своїм прикладом Микола Онуфрійович надихає не тільки старше покоління, але й своїх учнів і вихованців, турбота та любов до яких заслуговують на велику шану, бо їхні щирі слова подяки вартують тисячі медалей. Щоденні тренування, котрі для когось видаються надважкими, насправді надають сил і спонукають його підкорювати ще більші висоти. Хочу зазначити, недаремно Миколі Онуфрійовичу Рабинюку дали прізвисько «Гірський барс» — секрет не у його сталевих м’язах, а у відданому, палкому серці. Його очі спалахують, коли він починає розмову про свою роботу, творчі плани та мрії. Повірте, того запалу вистачить на цілу нашу олімпійську збірну.

А мріє наш спринтер потрапити на Чемпіонат Світу з легкої атлетики серед ветеранів категорії «Мастерс», що проходитиме 24–30 березня у м. Торунь (Польща). Проте вартість такої поїздки чимала. Хочеться вірити, що ми не дамо згаснути його мрії, тим самим довівши, що сила нашого народу — у єдності та вірі в перемогу.

Назар Кравчук.

«Гуцульський край», №12, 22.03.2019 року

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