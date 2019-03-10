На засадах законності

31 березня відбудуться вибори Президента України. Це доленосна подія — як для нашої держави, так і для кожного з нас. Тому дуже важливо провести їх чесно і законно. Про правила голосування на цих виборах нашому часопису розповів фаховий юрист з багатолітнім стажем, депутат районної ради Василь Дмитрович ВОРСУЛЯК.

— Василю Дмитровичу, чи змінилися правила голосування стосовно обрання Президента України?

— Істотних змін у Законі «Про вибори Президента України» немає, відповідно до законодавства, обрання Президента проводять шляхом таємного волевиявлення громадян України, які досягли повнолітнього віку. Для отримання бюлетеня і подальшого голосування виборець повинен надати члену комісії паспорт або інший документ, що посвідчує українське громадянство.

— Який порядок виборів цього року?

— Вибори проводять на виборчих дільницях за місцем проживання. Вони будуть організовані в кожному місті та населеному пункті країни. Громадяни України, які перебувають за кордоном, також мають право брати участь у голосуванні на спеціальних дільницях при дипломатичних установах.

— Який календарний термін подачі заяв встановлено Законом для голосування вдома?

— Не пізніше 20-ї години останньої п’ятниці перед днем голосування. Необхідно подати поштою або через Інших осіб до дільничної виборчої комісії власноручно написану заяву з проханням забезпечити вам голосування за місцем перебування.

— У чому полягає відмінність між поняттями «чергове голосування» і «повторні вибори»?

— Розрізняють кілька видів президентських виборів. Відповідно до Закону «Про вибори Президента України» вони можуть бути черговими, позачерговими та повторними.

Чергові вибори Президента України проводять у зв’язку із закінченням конституційного строку повноважень Президента України, тобто кожні п’ять років.

Позачергові вибори проводяться у зв’язку із достроковим припиненням повноважень Президента України у випадках, передбачених Конституцією. Відповідно до ст. 108 Конституції України повноваження Президента України припиняють достроково у разі: 1) відставки; 2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту; 4) смерті. Але ці підстави набувають чинності під час додержання передбачених Конституцією процедур.

Повторні вибори Президента України проводять відповідно до закону у двох випадках: 1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і жодного з них не було обрано; 2) якщо всі кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня, до дня виборів або до дня повторного голосування зняли свої кандидатури.

— На вашу думку, в чому полягає складність виборів цього року?

— Основна складність полягає у тому, що кандидатами на пост Президента України ЦВК зареєструвала 44 особи. Також у виборчому бюлетені є багато так званих «двійників», тобто однофамільців, у зв’язку з чим виборцям, особливо людям похилого віку, буде дуже складно правильно зробити свій вибір.

— Хто здійснює повноваження окружних виборчих комісій у закордонних виборчих округах?

— Відповідно до Закону «Про вибори Президента України» ЦВК здійснює повноваження окружної виборчої комісії в закордонному виборчому окрузі.

— У якій формі може проводитися агітація?

— Серед публічних агітаційних заходів, що прямо визначаються законом, є мітинги, збори, зустрічі з виборцями, дебати, дискусії та ін. Сприяння проведенню подібних агітаційних акцій повинні забезпечувати органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, їх керівники, інші посадові та службові особи на засадах неупередженості, забезпечення рівних можливостей зареєстрованим кандидатам на пост Президента України.

Розмову записав наш кореспондент.

«Гуцульський край», №10, 8.03.2019 року

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