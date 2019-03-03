Медична реформа: етапи, новації

Медична реформа стартувала у 2018 році. Вона розрахована на три роки (2018–2020) та відбуватиметься у три етапи. Перший розпочався минулого року і торкнувся первинної ланки медицини. На цьому рівні до 90% медичних проблем з хворим будуть вирішувати сімейні лікарі. Кожен українець має обрати собі сімейного лікаря та підписати з ним декларацію. Надалі він буде допомагати пацієнтам стежити за станом їхнього здоров’я. Послуги сімейного лікаря для пацієнтів безкоштовні.

Станом на лютий в нашому районі обрали свого лікаря вже майже 50 тисяч жителів, що склало 56,5% від усього населення. Акція з підписання декларацій триває. Для цього вам потрібно звернутися до лікаря, якого ви обрали, з документами, що засвідчують особу, та укласти з ним декларацію.

Обирати лікаря, який надає первинну допомогу, потрібно лише за власним бажанням і власними критеріями. За кількістю пацієнтів, з якими підписано декларації, лікарі й отримують зарплату — за кожну декларацію — 370 гривень на рік. Ця цифра — базовий тариф. Крім того, є, наприклад, коефіцієнти для дітей і літніх людей. їх віднесли до тих, хто частіше потребує допомоги лікаря, за них лікарю платитимуть більше. Для прикладу, сума для дитини віком до чотирьох років розраховується з коефіцієнтом 4 — 1480 (370×4) гривень на рік. Для людей, старших 65 років, коефіцієнт становить 2 — 740 гривень (370×2).

Якщо є бажання змінити сімейного лікаря і підписати декларацію із іншим спеціалістом, це можна зробити у будь-який момент та абсолютно безкоштовно.

У 2019 році гарантований пакет послуг, який безоплатно надають сімейні лікарі, терапевти чи педіатри, не зміниться. Нагадаю, що до нього відносяться:

Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних

досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

Динамічне спостереження за пацієнтами з діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних і лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.

Надання в межах ПМД невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД і якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування і забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.

Проведення обов’язкових медичних втручань — щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.

Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію (відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень): підготовку та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.

Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.

Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.

Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.

Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю і лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів і психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.

Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.

Призначення лікарських засобів і медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.

Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я.

Влітку до цього переліку також додадуть надання діагностичних послуг за програмою «Безкоштовна діагностика», які буде оплачувати Національна служба здоров’я. Зокрема, за направленням сімейного лікаря пацієнт гарантовано отримає понад 50 медичних послуг безкоштовно, за інші — потрібно буде заплатити. До програми включено 12 різноманітних аналізів, мамографія, 5 видів рентгену (грудна клітки, суглоби, хребет, кістки і приносові пазухи), ехокардіографія, моніторинг ЕКГ, 2 види тестів для визначення патологій серцево-судинної системи, 6 видів УЗД (шлунково-кишковий тракт, нирки, сечовий міхур, артерії ніг, шитовидна і молочні залози), 4 види біопсії під контролем УЗД (щитовидної залози, лімфатичних вузлів, молочних і передміхурової залоз), видалення новоутворень (м’яких тканин і шкіри, у носі, гортані, вухах), а також ендоскопічні дослідження і операції одного дня (стравоходу, шлунка, дванадцятипалої і товстої кишок, сечового міхура, трахеї і бронхів).

До вузькопрофільного спеціаліста або на додаткову діагностику ви зможете потрапити лише за направленням сімейного лікаря терапевта або педіатра. І тільки за направленням ці послуги оплатить НСЗУ. Також у 2019 році відбудуться зміни у програмі «Доступні ліки», яка діє з квітня 2017 року. Національна служба здоров’я починає змінювати її з квітня. Це дає можливість отримувати за рецептом ліки у будь-якій аптеці країни, яка підпише договір з НСЗУ. Зараз люди можуть їх отримати лише у найближчих до лікаря аптеках, за місцем проживання фактично. А з квітня можна буде йти у будь-яку аптеку, рецепт буде електронний і його бачитимуть у будь-якій аптеці країни.

З середини 2019 року оплата за медичні послуги сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів від Національної служби здоров’я буде іти лише за тих людей, які підписали декларації. Якщо люди будуть категорично відмовлятись від підписання декларації, то їм, безумовно, не відмовлять у наданні медичної допомоги, особливо — у наданні невідкладної допомоги. Але щоб мати свого лікаря, який регулярно допомагатиме стежити за здоров’ям, щоб ставити йому питання про своє здоров’я, проходити планові обстеження — для цього потрібно підписати декларацію.

Не забудьте обрати для себе та родини сімейного лікаря!

Світлана Томенко,

заступник директора КНП «Косівська ЦРЛ».

«Гуцульський край», №9, 1.03.2019 року

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