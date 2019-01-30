100 років ми разом

Цього тижня у нашій державі відзначали День Соборності України

22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Відтоді, тобто 100 років ми разом.

Визначну й ювілейну дату в історії нашого народу урочисто і по-християнськи відзначили і косівчани. На майдан Незалежності м.Косова вони прийшли з синьо-жовтими прапорами. Зібралася молодь і люди старшого віку. Урочистості розпочалися з Богослужіння і щирої молитви за добру долю України, за героїв, котрі ціною свого життя в різні часи і періоди відстоювали волю й незалежність Української держави.

Мудре священиче слово про події 100-літньої давнини, і як маємо сьогодні берегти виборену віками єдність почули з вуст отця-декана Івана Близнюка.

З майдану Незалежності урочиста хода вирушила до пам’ятника «Борцям за волю України». До підніжжя постаменту поклали живі квіти, вознесли молитву та відправили панахиду за полеглими героями, котрі здобували свободу для України.

У районному Будинку культури відбулася основна частина заходу приуроченого Дню Соборності України. Заступник голови райдержадміністрації Ярослав Бринський у своєму вітальному виступі розповів про історичні передумови, за яких західні і східні землі виявили бажання об’єднатися в одній державі. їхнє прагнення і волевиявлення відображено в IV Універсалі Центральної Ради: «Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України — Західно-українська Народня Республіка (Галичина, Буковина; Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна». Промовець зазначив, що суверенність Західноукраїнської Народної Республіки проголосили у листопаді 1918 р. Процес об’єднання України завершився 22 січня 1919 року. Акт злуки задекларував перед усім світом неподільність українських земель, єдність і солідарність народу, став прологом до постання сучасної соборної суверенної України.

З Днем Соборності України та з відзначенням 100-річчя Акта об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки привітав учасників святкового заходу голова районної ради Павло Ванджурак, адже тоді, 22 січня 1919 року здійснились віковічні мрії, якими жили і за, які вмирали кращі сини України.

Акт з’єднання УНР і ЗУНР — історичний факт, який показував безсилля будь-яких спроб роз’єднати українців. Мусимо це пам’ятати, якщо хочемо бути незалежними. Ми єдина нація.

День Соборності України в Косові було відзначено святковим концертом. У репертуарі програми звучали чудові пісні: «Новий день над Україною» (виконував Михайло Строїч), «Про Україну пам’ятай» (виконував НАЖВА «Намисто» БК с.Смодної, кер. Дмитро Федорчук), «Жита-жита» (виконував дует у складі Дарії Люльчук-Кузьміної та Ольги Вольської Вербовецького БК), «Україна колядує» (виконував дует у складі Юстинії Волощук і Діани Дроняк Смоднянського БК), «Подих рідної землі» (виконував НА ВІА «Джерела» РБК, кер. Ельвіна Звіздарик), «Пісня про Україну» (виконував дует у складі Наталії Харук і Романи Стефанко), «Карпати» (виконував ансамбль «Едельвейс» Вербовецького БК, кер. Василь Вольський), «Пісня про наш край» (виконував НА хор «Гуцульщина» РБК, хормейстер заслужений працівник культури України Василь Звіздарик); читали вірші Богдана Радиша «Не діліть Україну» — Юлія Лосюк, Іванни Мошури «Незламна і вічно жива» — Софійка Тарасюк.

Увінчала концертну програму, ведучими якої були Михайло Строїч і Марина Шушельницька, фінальна пісня «Єднаймося, люба родино!» бо її зміст є особливо актуальним для нашого часу в контексті державності України.

Ігор Сусак.

«Гуцульський край», №4, 25.01.2019 року

Коментарі