«Укрпошта» залишається національним поштовим оператором

Про це розповідає начальник ЦПЗ №3 Івано-Франківської дирекції АТ «Укрпошта », Крутофіст Марія Василівна.

— Сьогодні багато жителів нашого краю стурбовані заявами про те, що «Укрпошта» не здійснюватиме доставку відправлень у села. Чи відповідає дійсності така інформація?

— «Укрпошта» продовжує залишатися національним поштовим оператором, який охоплює своїми послугами 100% території країни, і доставляє відправлення у будь-який населений пункт, навіть найвіддаленіший від центру, обласного чи районного.

— Хіба не всі поштові оператори доставляють відправлення у будь-який населений пункт?

— Часто мережа відділень приватних компаній закінчується там, де наші відділення тільки починаються. Більшості гравців цікавий ринок доставки міст із великою кількістю клієнтів та, що важливо. відносно щільним їх розташуванням. Ринок сіл для них нецікавий. Ми ж надаємо універсальні поштові послуги, тобто ті, які надаються усім користувачам на всій території України за тарифами, що регулює держава.

— Проте конкуренти «Укрпошти» значно просунулись вперед у технічному оснащенні, так би мовити, більш сучасних послугах.

З технічним оснащенням проблеми є, намагаємось вирішувати. До кінця поточного року компанія комп’ютеризує абсолютно усі відділення зв’язку у населених пунктах з кількістю жителів понад 2 тис.

Що стосується сучасних послуг, то не пасемо задніх. Можна скористатися послугами он-лайн, також запустили мобільний додаток. А віднедавна додали до переліку послуг доставку з інтернет-магазинів до поштового відділення. Це означає, що відтепер наші клієнти, замовляючи товари в Інтернеті (де вони часто дешевші), можуть не тільки замовити доставку «Укрпоштою» до найближчого відділення, а й відстежувати посилку в он-лайні або через контакт-центр, і оплатити її безпосередньо у відділенні.

Наведу приклад. Жителька одного з сіл нашого району Галина М. написала до контакт-центру подяку, що допомогли вирішити проблему із доставкою спеціального бандажу для батька, який мав травму хребта. Річ — необхідна, але їхати спеціально за нею у місто — справа непроста, і час витрачати (коли нема власного авто і залежиш від попутного транспорту або одного рейсового автобуса), і додаткові витрати на дорогу… У відділенні пошти підказали, що знайти можна будь-яку річ в Інтернеті, на великих торгівельних майданчиках — не проблема, проблемою раніше була її доставка.

Зараз же «Укрпошта» її здійснює, тож питання можна вирішити практично не виходячи з дому. Необхідно лише прийти і забрати замовлення у відділенні. У результаті, і людині допомогли, і нову послугу «обкатали» на відділенні, і, як кажуть, «плюс у карму заробили».

— Дякую за розмову.

Вікторія КУШНІРЧУК.

«Гуцульський край», №3, 18.01.2019 року

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