Наш край багатий на таланти

Кожного року, 9 листопада, в Україні відзначають Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Це не просто звичайне свято, адже без культури та традицій немає нації. Та й, зрештою, що краще культури розкриє нашу сутність, навчить нас бути щирими українцями?!

Протягом століть саме завдяки культурі наш народ не був знищеним, зміг зберегти свою духовність і самобутність, витерпіти біль, поневіряння і крізь віки пронести той вогник надії, що робить нас, українців, по-особливому сильними.

У сучасному українському суспільстві, де культурні цінності та інтереси, на жаль, часто-густо стоять не на першому місці, важливо обрати той шлях, котрий допоможе затвердити високі моральні цінності, засновані на тисячолітньому духовному та культурному надбанні нашого народу.

В останні роки, традиційно, в цей святковий день усіх працівників культури керівництво країни вітає з професійним святом, а найбільш приємно, коли вручають нагороди та цінні подарунки. 15 листопада у Косівському районному будинку культури відбулась нарада працівників культури району, на якій вручили грамоти від управління культури національностей та реліпі Івано-Франківської обласної державної адміністрації: хормейстеру НАХ БК с.Тюдова Олексію Воротняку, методисту РОМЦ Косівського РБК Марині Шушельницькій, Яворівському сільському голові Валерієві Коцелівському, директору Будинку культури с.Яворова Лідії Столащук — за зайняте друге місце Яворівського будинку культури у Всеукраїнському огляді-конкурсі клубних закладів у сільській місцевості.

Відзнакою відділу культури, національностей та релігій Косівської РДА за заслуги у розвитку культури та духовності Косівщини були нагороджені, начальник відділу культури, національностей та релігій Косівської РДА Василь Струк, директор Косівського РБК Василь Звіздарик, культорганізатор Косівського РБК Степан Білик, керівник НАЧХ БК с.Малого Рожина Ярослав Воротняк, директор БК с.Коростів Михайло Тинкалюк.

Також грамотами Косівської райдержадміністрації і районної ради була відзначена робота найкращих працівників культури: В.В.Струка (начальника відділу культури, національностей та релігій Косівської РДА), Л.М.Процюка (хормейстера НА музичного гурту «Гармонія»), О.Д.Шкрібляк (головного режисера Косівського РБК), Г.Д. Гавриша (режисера НАТЛ Косівського РБК), З.П.Кіт (диригента НААІМ Косівського РБК), Е.В.Звіздарик (хормейстера НАВІА «Джерела» Косівського РБК), Л.В.Березку (завідувача РОМЦ Косівського РБК), Д.В.Багрій (методиста РОМЦ Косівського РБК), І.М.Баранюк (методиста РОМЦ Косівського РБК), В.Я.Лутчака (культорганізатора Косівського РБК), В.М.Звіздарика (ди ректора Косівського РБК), М.М. Ковалюка (хормейстера НАЖВА «Ніжність» БК с.Старих Кутів), О.Я.Симчича (директора БК с.Баня-Березова), М.В.Грепіняк (диригента НАОНГІ БК с.Річки), М.М.Абрамовича (директора БК с.Річки), Л.Ю.Тріщук (директора БК с.Тюдова), Г.В.Мицкан (директора БК с.Черганівки), В.М.Палійчука (директора БК с. Черганівки, прис. Волійця).

Грамотами відділу культури, національностей та релігій РДА, районного Будинку культури були нагороджені: Н.П.Сукмановська (художник Косівського РБК), С.В.Білик (культорганізатор Косівського РБК), І.В.Приймак (адміністратор Косівського РБК), Д.В.Семанюк (секретар-друкарка Косівського РБК), Т.В.Копильців (керівник вокальної студії Косівського РБК), РД.Мицкан (завідувач господарством Косівського РБК), М.В.Ткачук (водій Косівського РБК), С.РПавлюк (прибиральниця приміщень Косівського РБК), Н.І.Сусак (робітник з благоустрою Косівського РБК), В.А.Шалімов, Д.В.Грималюк, РМ.Хромейчук (сторожі Косівського РБК), Г.І.Крицкалюк (директор БК с.Смодної), З.К.Романів (керівник НАФК «Осіннє золото»), О.Ю.Сулятицька (керівник аматорських колективів БК с.Середнього Березова), М.В.Скільська (директор БК с.Вижнього Березова), О.А.Мельничук (культорганізатор БК с.Нижнього Березова), А.М.Кабин (директор БК с.Середнього Березова), М.В.Тинкалюк (директор БК с.Коростів), М.М.Кіщук (директор БК с.Гуцулівки), М.І.Підлетейчук (директор БК с.Трача), М.М.Ільницька (директор БК с.Нижнього Березова), В.С.Вольський (директор БК с.Вербовця), О.М.Кіщук (директор БК с. Шешорів), М.О.Воротняк (керівник НАСВА Воротняків БК с.Малого Рожина).

Зі святом усіх присутніх привітали перший заступник голови Косівської райдержадміністрації Богдан Марчук і радник голови районної ради Дмитро Колотило.

Після наради та нагородження аматорські колективи Косівського району мали змогу безпосередньо перед головою атестаційної комісії управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації з присвоєння, підтвердження звання народний (зразковий) аматорських колективів, студій Мирославою Мирославівною Корнелюк (заступник начальника управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації) і членами комісії: Світланою Петрівною Панько (директор Івано-Франківського обласного методичного центру культури Прикарпаття), Світланою Дмитрівною Лесишин (методист Івано-Франківського обласного методичного центру культури Прикарпаття) підтвердити почесне звання «Народний», а саме:

народна аматорська хорова капела «Гуцульщина» Косівського районного Будинку культури (диригент — заслужений працівник культури України Василь Звіздарик);

народний аматорський вокально-інструментальний ансамбль «Джерела» Косівського районного Будинку культури (хормейстер Ельвіна Звіздарик);

народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Ніжність» Будинку культури с. Старих Кутів (хормейстер Маркіян Ковалюк);

народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль «Кришталь» Будинку культури с.Баня-Березова (хормейстер Роман Кушманюк);

народний аматорський фольклорний ансамбль «Осіннє золото» (керівник Зоряна Романів).

Без сумніву, наш край багатий на таланти. Основне — вміти їх оберігати та примножувати.

Отож, усім нашим працівникам культури, майстрам народної творчості та аматорам сцени бажаємо здоров’я, успіхів у професійній діяльності, невичерпної енергії, незгасаючого прагнення до самовдосконалення, творчого натхнення і щастя.

Назар Кравчук. Фото автора.

«Гуцульський край», №47, 23.11.2018 року

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