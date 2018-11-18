Самобутнє явище народного мистецтва

У День працівників культури та народного мистецтва у Косівському музеї народної творчості Михайла Струтинського представили виставку Параски Хоми з фондів Музею мистецтв Прикарпаття.

Проект реалізовано за підтримки Українського культурного фонду. За кошти фонду музейні працівники оформили картини, розділили виставку на три частини і показали в регіонах Івано-Франківської області (на Бойківщині, Опіллі, Покутті, Гуцульщині) протягом місяця.

Мета проекту — популяризація творчості геніальної майстрині декоративного розпису Параски Хоми.

Параска Хома (1933–2016) — член НСХУ, заслужений майстер народної творчості, лауреат Всеукраїнської премії ім. К.Білокур та обласної премії ім. Я. Лукавецького. Народилася майстриня в с. Чернятині Городенківського району. Створила сотні тематичних композицій. Роботи зберігаються у багатьох приватних колекціях, музеях України та за кордоном. Зібрання Музею мистецтв Прикарпаття налічує 70 розписів, виконаних гуашевими фарбами. В роботах майстрині домінують квітково-пташині композиції (квіти, плоди, букети, кетяги, віночки), які малювала завжди без ескізів, ніколи не використовуючи чорну фарбу.

На виставку прийшли викладачі, студенти відділу художнього розпису Косівського училища ПДМ ЛНАМ, небайдужі шанувальники народного мистецтва, зокрема: Марія Гринюк, Катерина Сусак, Анна Богдан, Богдана Книш, Оксана Гордійчук, Оксана Богатчук, Антон Григорук та ін… Всі гості були вражені неповторністю, симетрією, динамічністю, насиченими композиціями і багатою кольоровою гамою.

Параска Хома, зображаючи квіти (півонії, маки, жоржини, хризантеми…) в свої картинах, творила власний неповторний світ природи, малювала їх в авторській інтерпретації.

Отож, на виставці, під керівництвом музейних працівників ММП, студенти Косівського училища ПДМ ЛНАМ мали можливість взяти участь у майстер-класі з декоративного розпису за мотивами картин Параски Хоми, проявивши свої здібності, творчість, навички у створенні маленьких шедеврів за власною інтерпретацією.

І. Панчук-Слободян,

старший науковий працівник музею народної творчості (колекції) Михайла Струтинського.

Коментарі