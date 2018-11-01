Медики грали у футбол

20 жовтня у Косові відбувся міжобласний турнір з футболу серед лікарів «Кубок Карпат», ініціатором проведення якого виступив голова ГО «Івано-Франківська футбольна асоціація медиків» Роман Мироняк.

Приємно, що змагання такого рівня проводять на Косівщині вже вдруге. Цьогоріч у футбольному турнірі взяли участь чотири команди: Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької і Рівненської областей.

На міському стадіоні «Колос» медиків вітали голова райдержадміністрації Віталій Кічеряк, депутат районної ради, голова комісії з питань охорони здоров’я районної ради Іван Слижук і почесний президент футбольної асоціації медиків України Микола Шпаковський.

Як показала гра, медики люблять спорт, власним прикладом пропагують здоровий спосіб життя, є вправними футбольними гравцями. Яскравим підтвердженням цього є той факт, що серед лікарів команда Івано-Франківської ФАМ є дворазовим бронзовим призером Чемпіонату України з футболу та триразовим чемпіоном України з футзалу.

Заслуговує на повагу і те, що у команді ІФФАМ двоє гравців є чемпіонами світу з футболу серед лікарів: косів’янин Анатолій Дяк (Прага, Чехія) і Володимир Мироняк (Лос-Анджелес, США).

Цьогорічний турнір виявився багатим на титулованих гравців у віковій категорії «Masters». До складу команди із Чернівців увійшли дворазовий чемпіон світу з футболу Олег Ґолобуцький і чемпіон світу з футболу Сергій Кушнір, а у команді львівських медиків — чемпіон світу Микола Комнацький. Медики-футболісти завоювали цей титул у складі збірної України у Празі, Чехія.

Зважаючи на такий склад гравців у всіх командах, фінальні матчі визначилися у серії після-матчевих пенальті. Перемогу в міжобласному турнірі святкували львів’яни, які у фіналі перемогли команду Чернівецької ФАМ. У матчі «за бронзу» футбольна команда ІФФАМ обіграла медиків із Рівненщини. Слід згадати, що до складу команди ІФФАМ увійшли косів’яни Тарас Пиптюк, Анатолій Дяк, Андрій Филипів та Олег Мельник.

За сприяння сектору у справах молоді та спорту РДА переможців та призерів змагань нагороджено грамотами та медалями.

Відрадно, що українські лікарі вправні не лише з медичними інструментами, вони ще й залюбки грають у футбол, підтверджуючи своєю майстерністю, що Україна — футбольна держава.

Михайло Мельничук,

завідувач сектору у справах молоді та спорту РДА.

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