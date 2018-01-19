Постараємося вас не розчарувати

Кожна газета щороку проходить своєрідний тест на популярність і потрібність. Мова йде про передплатну кампанію. Це важливий і відповідальний період. Газета «Гуцульський край» пройшла його достойно.

У 2018 році наш часопис отримають у домівках і офісах Косівщини, кількість яких сягає, п’яти з половиною тисячі. Отже, понад п’ять з половиною тисячі жителів краю люблять і читають нашу газету. Сміливо можемо помножити цю цифру на два, адже в переважній більшості родин, в організаціях району живуть (працюють) двоє і більше осіб, які обов’язково розгорнуть і прочитають нашу газету. Хочемо в це вірити.

Дякуємо читачам, які передплачують «Гуцульський край» не один десяток літ, зріднилися з ним і нами, з нетерпінням чекають виходу кожного нового номера. Дякуємо вам за вашу підтримку і відданість. Ви — наша опора. Ми працюємо і пишемо для вас. Раді вітати нових читачів, які цього року поповнили велику родину прихильників «Гуцульського краю». Дякуємо за те, що повірили в нас. Постараємося вас не розчарувати.

Весь наступний рік ми будемо поряд з вами. Розповідатимемо про важливі і цікаві події з життя району, про наших талановитих краян. Даватимемо актуальні роз’яснення, поради і консультації, які допоможуть вам зорієнтуватися в економічних, соціальних і багатьох інших проблемах сьогодення.

Залишайтеся з нами. Приєднуйтеся до нас.

Творімо літопис нашої рідної та унікальної Косівщини разом.

Редакція газети «Гуцульський край».

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