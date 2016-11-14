Газета «Гуцульський край»

Часопис Косівського району (Архів до 2013 року)

Передплачуйте «Гуцульський край» на 2017 рік

Листопад 14, 2016 | Коментувати | Переглядів: 8

Вартість передплати:

  • на місяць — 10,55 грн.,
  • на квартал — 31,65 грн.,
  • на півроку — 63,30 грн.,
  • на рік — 126,60 грн.

Вартість оформлення передплати:

  • на місяць — 0,95 грн.,
  • на квартал — 2,15 грн.,
  • на півроку — 2,60 грн.

Передплатний індекс — 61386

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Розділ: Новини

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