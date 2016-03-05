Триває передплата на «Гуцульський край»
Березень 5, 2016 | Коментарі Вимкнено до Триває передплата на «Гуцульський край» | Переглядів: 564
Вартість передплати:
- на місяць — 10,35 грн.
- на квартал — 31,05 грн.
- на півроку — 62,10 грн.
Вартість оформлення передплати:
- на місяць — 0,95 грн.
- на квартал — 2,15 грн.
- на півроку — 2,60 грн.
Передплатний індекс — 61386
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Розділ: Новини
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