«Гуцульському краю» — 25

Як кожна родина має свої доленосні пам’ятні дати, так і наш часопис наближається до важливого для нас ювілею — 25-річчя заснування «Гуцульського краю», який відзначатимемо 13 жовтня.

Районна газета почала свій відлік набагато раніше — ще в жовтні 1939 року. Тоді вона мала назву «Радянська правда». У 1963 році газету було перейменовано у «Радянську Гуцульщину».

У бурхливі роки перебудовних змін на Косівщині, як і в усій Україні, вирували національно-патріотичні настрої. Осторонь цих подій не міг залишатися і колектив районки. На її шпальтах з’являються критичні публікації деяких явищ тодішньої комуністичної дійсності, газета приділяє велику увагу відродженню національної самосвідомості жителів краю. Така чітка і однозначна позиція не могла сподобатися районному комітетові Комуністичної партії.

19 вересня 1990 року відбувся позачерговий пленум райкому партії, на ньому було прийнято постанову про видання газети «Радянська Гуцульщина» як органу РКПУ. У ті ж дні відбулося і засідання президії районної ради, на якому було прийнято рішення створити газету рад народних депутатів району «Гуцульський край».

Такі поділи друкованих видань — на партійні та газети органів місцевого самоврядування — відбувалися тоді по всій Україні. «Гуцульський край» став єдиною в області, а може, й в Україні, газетою демократичного спрямування, у яку перейшли усі без винятку працівники партійного видання: від редактора до прибиральниці, тоді як інші редакційні колективи ділилися: одні залишалися у партійних виданнях, інші переходили у демократичні. Косівські журналісти були, як ніхто, одностайними… Журналісти «Радянської Гуцульщини» перейшли не лише в нову газету, а й у нове життя.

Минуло 25 років. Складний період діяльності нового демократичного видання відбувся на тлі становлення молодої держави.

«Гуцульський край» вистояв, зберіг свою читацьку аудиторію, має один із найбільших тиражів серед районних газет області. У переддень важливої для нашого часопису дати — 25-річчя — хочемо від щирого серця привітати усіх колишніх працівників редакції районної газети, наших постійних дописувачів і читачів. Дякуємо вам за співпрацю, довіру і підтримку. Вони допомагають нам долати труднощі, додають творчої снаги.

Упродовж 25-ти років «Гуцульський край» щотижня приходить у ваші домівки, щоб повідомити найсвіжіші новини, розповісти про цікавих, талановитих і працьовитих людей, донести до вас важливу і потрібну інформацію, розважити у вільний час. Ми з нетерпінням чекаємо на кожну нову зустріч із вами, дорогі наші читачі, бо любимо вас і працюємо для вас. І дуже хочемо вірити у те, що ця любов є взаємною.

Колектив редакції газети «Гуцульський край».

«Гуцульський край», №41, 9.10.2015 року

Коментарі