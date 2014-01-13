Відкриття Різдвяної виставки, яка перетворилася в традиційну гуцульську розколяду

20 січня 2008 року у виставковій залі Косівської регіональної організації НСХУ відбулося урочисте дійство – відкриття Різдвяної виставки, яка перетворилася в традиційну гуцульську розколяду.

Свято співпало з третім празником зимового циклу – свята Іоана Хрестителя. Щоб це свято відбулось повноцільно доклали зусиль п.І.Кочержук – голова Косівської регіональної організації НСХУ, заслужений художник України та п.С.Бзунько – координатор виставкової діяльності, член НСХУ, заслужений художник України.

Хочу відзначити високу культуру експозиції ретроспективної виставки,теплу святочну атмосферу коляди, щирі побажання примножувати гуцульські народні ремесла щедрими ужинками, котрі складають унікальний і неповторний пласт культури.

Виставкова експозиція охопила всі види традиційного мистецтва, а також образотворчого,зокрема, малярства, графіки. Дуже відрадно, що вливаються нові творчі сили, молодий потенціал сучасного мистецтва. Бажано, щоб такі явища відбувались частіше і повніше в мистецькому житті Косова.

Відкриття різдвяної виставки супроводжувалось під гру акордеону п.В.Довгуна, який запропонував авторські музичні замальовки.

Різдвяна виставка регіональної організації НСХУ залишила приємні враження, довгі роздуми, сподівання на розвій народного мистецтва нашого краю.

М.Іванчук

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