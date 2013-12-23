Урочисто відзначили професійне свято

Минулої п’ятниці в Народному домі м. Косова відбулися урочистості з нагоди святкування Дня міліції. На них були запрошені як працівники Косівського РВ УМВС, так і ветерани – колишні працівники міліції.

До слова запросили начальника Косівського РВ УМВС, підполковника Віктора Петровича Заплітного. Віктор Петрович попросив вшанувати хвилиною мовчання пам’ять про тих працівників, яких уже немає серед нас, які загинули, виконуючи свій професійний обов’язок. Після цього доповідач зачитав телеграму-вітання начальника УМВС в Івано-Франківській області генерал-майора Василя Станіславовича Кузнєцова. У своїй доповіді В.П.Заплітний розповів про роботу очолюваного ним відділу.

Слово надали голові райдержадміністрації Ярославу Івановичу Шинкаруку. Як колишній працівник органів внутрішніх справ Ярослав Іванович щиро привітав присутніх зі святом, наголосив, що робота працівників МВС важка і відповідальна, адже у них не тільки красива форма, але й велика відповідальність перед народом України. Він побажав, щоб кількість виходів на роботу дорівнювала і кількості повернень додому.

Відбувся також святковий концерт.

Я. ТИМОФІЙЧУК.

Фото автора.

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