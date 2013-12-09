Допомога ФАПам

На Косівщині вже не один рік діє регіональна благодійна організація Центр громадських ініціатив.

Напередодні Нового року Василь Васильович Медвідь — заступник головного лікаря Косівської ЦРЛ з охорони материнства і дитинства Іван Дмитрович Мороз – керівник медичних програм ЦГІ, завідувач дитячим відділенням анестезіології та інтенсивної терапії, Оксана Михайлівна Пашковська — начмед Кутської дільничної лікарні, Микола Григорович Васкул — заступник голови РДА та Іван Іванович Худак – інженер-консультант, директор комунального підприємства побували у ФАПах сіл Великого Рожина та Розтік і вручили медикам гуманітарну допомогу.



А передували цій благородній акції відвідини нашого району в час липневої повені представників Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні. На Косівщині тоді побували Джеремі Хартлі та представник ВООЗ в Україні Ігор Поканевич. Вони були вражені наслідками стихії. Тоді й виникло рішення допомоги віддаленим ФАПам Косівського району. Допомогу отримали медичні пункти у Розтоках, Великому Рожині, Бабині, Вижньому Березові. За гроші цих міжнародних організацій Центр громадських ініціатив провів ремонт ФАПів та закупив електроваги для новонароджених, засоби догляду за шкірою для немовлят, дезинфікуючі середники, холодильник, електрокаміни.

На жаль, не всі працівники цих медичних установ правильно розуміють важливу місію, покладену на них. Не можна сидіти, склавши руки, і чекати допомоги згори. Навіть у старенькому приміщенні має бути чисто і тепло – тоді у ФАП потягнуться люди, а медпункт буде виконувати свою роботу — пропагувати здоровий спосіб життя, запобігати хворобам і зміцнювати здоров’я горян.

Я. ТИМОФІЙЧУК.

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