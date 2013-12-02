Жартівливі коломийки від Богдана Радиша- Маринюка

Спілкувався мудрий з дурнем

Довго, аж втомився.

І незчувсь, як коло дурня

Сам дурнем зробився.

Ой простуджується Федько,

Бо Федько — змерзлюха,

Бо спить Федько завше босий

І без капелюха.



Згоноровилося крісло,

Бо то ж було діло,

Що начальство на тім кріслі

Два рази сиділо.

Згоноровився старий мешт,

Бо таке бувало,

Що начальство кілька разів

І його взувало.

Ой спиляли в місті дуба,

Де столітня крона,

Бо на мера вчора з дуба

Ляпнула ворона.

Ой залишить і по собі

Іван трохи сліду, —

Бо будує єгипетську

Собі піраміду.

Мучивсь автор коло книжки,

Ще й терпів невдачу.

Мучся тепер коло неї

І ти теж, читачу!

Керували баран з цапом,

Аж пил йшов кругами:

Де цап не брав головою,

Баран брав рогами.

Умирати — не орати,

Не ціпом махати:

Умер — хвалять, ще й на руках

Несуть хлопа з хати.

В ательє краси, що в місті,

Новенька реклама:

«Розмалюєм — не впізнає

Вас і рідна мама».

Каже жінка чоловіку:

«Не дивися, Марку,

Зранку в дзеркало, бо вздриш там

Неголену мавпу».

Ой суворий наш директор,

Дуже непривітний,

А до того череватий,

Видно, що вагітний.

Ой не плачте, дітки, що в вас

Забрали майданчик!

Діти, дядько там збудує

Для вас ресторанчик.

Слуха жінка чоловіка,

Слухає заразу,

Бо він вентиль на язичку

Прикрутить відразу.

Каже Іван, що лисіє,

Бо головні болі.

А то в нього на голові

Завелися молі.

Скочив гуцул в конюшину,

Коли пас овечки:

Він не винен, що у горах

В нас не сіють гречки.

Злодієві завше зичте,

Хоч діло й пропаще,

Та як має він украсти,

Хай позичить краще.

Ой казала бабка бабці:

«Став протези, душко:

Будеш мати укусити

Чим діда за вушко!»

Сватав Грицьо дівчат сорок,

Та вертав з сльозами,

Бо скрізь його проводжали

Назад з гарбузами.

Не давались білі личка,

Ні ті чорні брови,

Зато мали цілу зиму

Що їсти корови.

Ой бачив я в нашім шинку

Геть п’яного боса:

Ноги були в капелюсі,

А голова — боса.

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