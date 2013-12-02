Газета «Гуцульський край»

Часопис Косівського району (Архів до 2013 року)

Жартівливі коломийки від Богдана Радиша- Маринюка

Грудень 2, 2013 | Коментарі Вимкнено до Жартівливі коломийки від Богдана Радиша- Маринюка | Переглядів: 8 170

Спілкувався мудрий з дурнем
Довго, аж втомився.
І незчувсь, як коло дурня
Сам дурнем зробився.

Ой простуджується Федько,
Бо Федько — змерзлюха,
Бо спить Федько завше босий
І без капелюха.

Згоноровилося крісло,
Бо то ж було діло,
Що начальство на тім кріслі
Два рази сиділо.

Згоноровився старий мешт,
Бо таке бувало,
Що начальство кілька разів
І його взувало.

Ой спиляли в місті дуба,
Де столітня крона,
Бо на мера вчора з дуба
Ляпнула ворона.

Ой залишить і по собі
Іван трохи сліду, —
Бо будує єгипетську
Собі піраміду.

Мучивсь автор коло книжки,
Ще й терпів невдачу.
Мучся тепер коло неї
І ти теж, читачу!

Керували баран з цапом,
Аж пил йшов кругами:
Де цап не брав головою,
Баран брав рогами.

Умирати — не орати,
Не ціпом махати:
Умер — хвалять, ще й на руках
Несуть хлопа з хати.

В ательє краси, що в місті,
Новенька реклама:
«Розмалюєм — не впізнає
Вас і рідна мама».

Каже жінка чоловіку:
«Не дивися, Марку,
Зранку в дзеркало, бо вздриш там
Неголену мавпу».

Ой суворий наш директор,
Дуже непривітний,
А до того череватий,
Видно, що вагітний.

Ой не плачте, дітки, що в вас
Забрали майданчик!
Діти, дядько там збудує
Для вас ресторанчик.

Слуха жінка чоловіка,
Слухає заразу,
Бо він вентиль на язичку
Прикрутить відразу.

Каже Іван, що лисіє,
Бо головні болі.
А то в нього на голові
Завелися молі.

Скочив гуцул в конюшину,
Коли пас овечки:
Він не винен, що у горах
В нас не сіють гречки.

Злодієві завше зичте,
Хоч діло й пропаще,
Та як має він украсти,
Хай позичить краще.

Ой казала бабка бабці:
«Став протези, душко:
Будеш мати укусити
Чим діда за вушко!»

Сватав Грицьо дівчат сорок,
Та вертав з сльозами,
Бо скрізь його проводжали
Назад з гарбузами.

Не давались  білі личка,
Ні ті чорні брови,
Зато мали цілу зиму
Що їсти корови.

Ой бачив я в нашім шинку
Геть п’яного боса:
Ноги були в капелюсі,
А голова — боса.

0

Також читайте:

Розділ: Поезія

Коментарі

Коментування відключено.