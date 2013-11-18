Літературна сторінка

Я зима біловолоса

Я зима біловолоса,

Я сніжинка біла-біла.

Я прийшла до вас сьогодні,

З-під небес я прилетіла.

Танцювала танець зимній,

Посипала й поле, й ліс.

Дід Мороз і дядько Іній

І до вас мене приніс.

Зустрічайте, любі діти,

Зиму, зимоньку, зиму,

Бо прийшла пора радіти

І Улянці, й Руслану.< !—more—>

І Галинка, і Мар’янка

Усміхаються зимі.

Для дітей зима — гулянка,

Що скінчиться навесні.

Уляна ОРИЩУК,

учениця 5 класу Шешорської ЗОШ.

Війні кінець

Вода Дніпрова руку гладить

І мчить нас катер з вітерцем,

А думка з думкою не ладить…

А що там, дальше за Дніпром?

Степи, гаї і Україна.

Стояла мить із «Кобзаря»,

Післявоєнная руїна

Молитви шепче з вівтаря.

У Лаврі дзвони не вгавають,

Ченці русяві йдуть і йдуть,

Каштани сиво розквітають,

Кияни діточок несуть.

А сонце, звільнене від пилу,

Сто раз світліше світить нам.

Війни нема. Лише могили,

Стоять стовпи то тут, то там.

А Київ плаче і сміється

Від радості, що день, не ніч.

Я слухаю. Мені здається

Гора важка, спада із пліч.

Вода Дніпрова руку гладить

І мчить нас катер навпростець.

А думка з думкою не ладить –

Чи справді, вже війні кінець?

О. ВАСИЛАЩУК,

с. Шешори.

У Лаврі

Спинивсь священик. Русі коси,

Нема йому і двадцяти.

Каштани сиплять срібні роси,

Дорогу трудно перейти.

Дивились сумно очі карі…

Легкий рум’янець перебіг.

Стояв з хрестом. У небі хмари

Лишили тінь побіля ніг.

А він стояв закам’янілий,

Здається, вічність поміж нас.

Не було звуку — поніміли,

Стояли двоє якийсь час.

Сміявсь Вархола, аж згинався,

Сміялись хлопці в кулаки.

Священик миттєво зірвався,

Лиш стукотіли каблуки.

Ще Київ рани не загоїв,

Зяяли діри у домах,

Фашист руїну з міста скоїв,

Дзвонили дзвони у церквах.

А дівчина в вітрівці синій,

Мов зачарована ішла…

У Лаврі свічок вогник блимав,

Жінки молились із села.

Пройшли роки. А пам’ять вічна

Карбує час далеких днів.

Зринає постать монолітна,

Й фінальні дзвони по війні.

Олександра ВАСИЛАЩУК,

с. Шешори.

Спомин

Ось відшумлять і дні, і ночі,

Шквал поцілунків-почуттів.

І гріх, солодкий, незабутній,

Залишиться, мов дивний спів.

Та музика гріха не знала,

І щирі наші почуття,

Бо піснею я хочу стати,

Прикрасити твоє життя.

В обіймах найсолодших трунків,

Ти тільки спогад – пам’ятай:

Хоч голубом прилинь до мене,

За небокрай, за небокрай.

Співай про мене пісню, любий,

Купайся в ній, як у цвіту.

Бо у житті твоїм я буду

Хоч спомином у сповитку.

Люба-Марія СВИРИД,

с. Рожнів.

Природа плаче

Природа, наша Матінка-Земля,

Лежить і плаче біля рік отруйних,

Тремтить, побачивши людину іздаля,

Схилившись матір’ю над берегами чуйно.

По щоках ржею йдуть сльозини кислі,

І коси довгі загрузають в бруді,

Розчісує руками ліси лисі:

«Людино, що зі мною буде?

Які дерева ти нащадкам лишиш?

Це ти — загроза винищення роду —

Рубаєш гілку, на якій сидиш ти.

Людино, бережи природу!

Хіба не бачиш ти, що сонце плаче,

Що котяться ментальність наша вниз,

Висока мрія і любов гаряча.

Людино, зупинися, озирнись!

Подумай добре, перш ніж квітку рвати,

Як забруднити джерельце сумне.

І уяви, що їх не будеш більше мати,

Що квітка та і джерельце — одне.

Та ось що найстрашніше в світі, знаю,

Коли людина, вміючи усе,

Не має в серці ні краплинки жалю,

Свідомо мучить і бруднить мене».

Та щоб послухать реквієм природи,

Поринути у вирій нот сумних,

Усмішкою покращи ти погоду

Й позбудься враз від намірів всіх злих.

Знов підійди до тихої берізки,

Торкнись рукою сосонок сумних,

Та приручи вербиць плакучих різки,

Зіграй в сопілочку мелодію для них.

Нехай ця пісня, ця вогненна лава,

Розкриє душ байдужих ворота,

Бо лиш тоді розвинеться держава,

Як посприяє їй природа молода.

Ольга СЕНЧУК,

учениця 3 (7) класу Косівської гімназії-інтернату.

Розлилася вода

навпоперек, навскіс.

На чорному шляху

все нищила, топила…

Вирубуйте ліси!

Рубайте далі ліс,

Щоб з нашої землі

зробилася могила!

Облисіли горби:

за зрубом — новий зруб.

Сумнішими стають

смерекові Карпати.

Платить державі штраф

нещасний дроворуб,

А хтось безкарно звик

мільйони заробляти…

… Відгримали громи…

Відлилися дощі…

Здається, що пройшло

оте страшне жахіття…

Та знову, знову й знов,

удень і уночі

Везуть деревину

із пралісів сторічних…

Розлилася вода

навпоперек, навскіс.

На чорному шляху

все нищила, топила…

Вирубуйте ліси!

Рубайте далі ліс,

Щоб з нашої землі

зробилася могила!!!

Мирослав ЛАЮК.

В моїй хатинці сходить Бог зі стін —

Сідає коло мене і говорить;

І вищає душа за рідні гори,

І в серці неосягнена теплінь…

В моїй хатинці сходить Бог зі стін —

І рай мені вже на землі дарує,

І небо сизим голубом воркує

У вікна, і злітає до колін.

В моїй хатинці сходить Бог зі стін —

І дивиться так лагідно у очі,

Що цілий Всесвіт обійняти хочу

І зупинить суєтний часу тлін…

В моїй хатинці сходить Бог зі стін —

І простір мені кидає під ноги,

Й візок мій перекреслює тривоги,

Й несе мене вітриськам навздогін..

В моїй хатинці сходить Бог зі стін.

***

Поділюся з Богом

Проблемами

І вони стануть

Не лише моїми

А й БОЖИМИ

І не можуть бути

Не вирішені…

Марія ЛАЗАРОВИЧ.

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