Поезія Ольги Гарасим’юк
Листопад 11, 2013 | Коментарі Вимкнено до Поезія Ольги Гарасим’юк | Переглядів: 1 778
Ольга Гарасим’юк народилася в с. Прокураві. Закінчила Чернівецьке педагогічне училище. Навчається в Рівненському міжнародному університеті розвитку людини. Спеціальність – психологія.
Працює в Шешорівському ПНДВ Національного природного парку «Гуцульщина». Учасниця народного фольклорного ансамблю «Барви Карпат».
Віддам я долі весни молоді,
Віддам я світу яблуневі заметілі,
Поверну осені літа я золоті,
Тільки не повернуть мені
Позичене кохання.
Позичене кохання – тиха зрада,
Позичене кохання – то відрада,
Позичене кохання – біль душі,
Позичене кохання – коли ми чужі.
Тебе у долі я позичила,
Хотіла повернути – не змогла,
Хотіла долі всі борги віддати,
Та як тебе я можу не кохати?
А в Карпатах осінь золота
Малює фарбами чарівні пейзажі,
На нитку горобина нанизує життя,
Прожите в осені без тебе.
Листопадова бурхлива заметіль
Кружляє листям і моїми почуттями,
У білім танці — я й осінній лист,
Й мелодія, нашептана вітрами.
Ольга ГАРАСИМ’ЮК,
с. Прокурава.