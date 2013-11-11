Поезія Ольги Гарасим’юк

Ольга Гарасим’юк народилася в с. Прокураві. Закінчила Чернівецьке педагогічне училище. Навчається в Рівненському міжнародному університеті розвитку людини. Спеціальність – психологія.

Працює в Шешорівському ПНДВ Національного природного парку «Гуцульщина». Учасниця народного фольклорного ансамблю «Барви Карпат».

Віддам я долі весни молоді,

Віддам я світу яблуневі заметілі,

Поверну осені літа я золоті,

Тільки не повернуть мені

Позичене кохання.

Позичене кохання – тиха зрада,

Позичене кохання – то відрада,

Позичене кохання – біль душі,

Позичене кохання – коли ми чужі.

Тебе у долі я позичила,

Хотіла повернути – не змогла,

Хотіла долі всі борги віддати,

Та як тебе я можу не кохати?

А в Карпатах осінь золота

Малює фарбами чарівні пейзажі,

На нитку горобина нанизує життя,

Прожите в осені без тебе.

Листопадова бурхлива заметіль

Кружляє листям і моїми почуттями,

У білім танці — я й осінній лист,

Й мелодія, нашептана вітрами.

Ольга ГАРАСИМ’ЮК,

с. Прокурава.

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