Передплачуйте «Гуцульський край» на 2017 рік
Листопад 14, 2016 | Коментувати | Переглядів: 281Вартість передплати: на місяць — 10,55 грн., на квартал — 31,65 грн., на півроку — 63,30 грн., на рік — 126,60 грн. Вартість оформлення передплати:...
Триває передплата на «Гуцульський край»
Березень 5, 2016 | Коментувати | Переглядів: 927Вартість передплати: на місяць — 10,35 грн. на квартал — 31,05 грн. на півроку — 62,10 грн. Вартість оформлення передплати: на місяць — 0,95 грн....
«Гуцульському краю» — 25
Жовтень 13, 2015 | Коментувати | Переглядів: 1 488Як кожна родина має свої доленосні пам’ятні дати, так і наш часопис наближається до важливого для нас ювілею — 25-річчя заснування «Гуцульського краю», який відзначатимемо...
Розділ: Події
Відкриття Різдвяної виставки, яка перетворилася в традиційну гуцульську розколяду
Січень 13, 2014 | Коментувати | Переглядів: 2 37720 січня 2008 року у виставковій залі Косівської регіональної організації НСХУ відбулося урочисте дійство – відкриття Різдвяної виставки, яка перетворилася в традиційну гуцульську розколяду. Свято...
Розділ: Події
Невід’ємна частина мого життя
Грудень 30, 2013 | Коментувати | Переглядів: 2 307Злітають останні листки календаря 2013-го. На порозі — 2014 рік. Моє життя пов’язане з районною газетою з 1958 року. З її сторінок вдома дізнаємось про...
Урочисто відзначили професійне свято
Грудень 23, 2013 | Коментувати | Переглядів: 2 163Минулої п’ятниці в Народному домі м. Косова відбулися урочистості з нагоди святкування Дня міліції. На них були запрошені як працівники Косівського РВ УМВС, так і...
Розділ: Влада
Допомога ФАПам
Грудень 9, 2013 | Коментувати | Переглядів: 1 961На Косівщині вже не один рік діє регіональна благодійна організація Центр громадських ініціатив. Напередодні Нового року Василь Васильович Медвідь — заступник головного лікаря Косівської ЦРЛ ...
Розділ: Організації
Жартівливі коломийки від Богдана Радиша- Маринюка
Грудень 2, 2013 | Коментувати | Переглядів: 9 272Спілкувався мудрий з дурнем Довго, аж втомився. І незчувсь, як коло дурня Сам дурнем зробився. Ой простуджується Федько, Бо Федько — змерзлюха, Бо спить Федько...
Розділ: Поезія
Казки Володимира Бойчука
Листопад 25, 2013 | Коментувати | Переглядів: 2 284У ЗИМОВОМУ ЛІСІ Заходжу в ліс. У ньому так тихо, що навіть чути, як земля дихає снігом; лише де-не-де шелестить мідно-жовте листя на дубі. Темно-сірі...
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