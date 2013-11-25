Газета «Гуцульський край»

Часопис Косівського району (Архів до 2013 року)

Передплачуйте «Гуцульський край» на 2017 рік

Листопад 14, 2016 | Коментувати | Переглядів: 338

Вартість передплати: на місяць — 10,55 грн., на квартал — 31,65 грн., на півроку — 63,30 грн., на рік — 126,60 грн. Вартість оформлення передплати:...

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Розділ: Новини

Триває передплата на «Гуцульський край»

Березень 5, 2016 | Коментувати | Переглядів: 970

Вартість передплати: на місяць — 10,35 грн. на квартал — 31,05 грн. на півроку — 62,10 грн. Вартість оформлення передплати: на місяць — 0,95 грн....

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Розділ: Новини

«Гуцульському краю» — 25

Жовтень 13, 2015 | Коментувати | Переглядів: 1 536

Як кожна родина має свої доленосні пам’ятні дати, так і наш часопис наближається до важливого для нас ювілею — 25-річчя заснування «Гуцульського краю», який відзначатимемо...

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Розділ: Події

Відкриття Різдвяної виставки, яка перетворилася в традиційну гуцульську розколяду

Січень 13, 2014 | Коментувати | Переглядів: 2 404

20 січня 2008 року у виставковій залі Косівської регіональної організації НСХУ відбулося урочисте дійство – відкриття Різдвяної виставки, яка перетворилася в традиційну гуцульську розколяду. Свято...

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Розділ: Події

Невід’ємна частина мого життя

Грудень 30, 2013 | Коментувати | Переглядів: 2 324

Злітають останні листки календаря 2013-го. На порозі — 2014 рік. Моє життя пов’язане з районною газетою з 1958 року. З її сторінок вдома дізнаємось про...

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Розділ: Новини

Урочисто відзначили професійне свято

Грудень 23, 2013 | Коментувати | Переглядів: 2 178

Минулої п’ятниці  в Народному домі  м. Косова  відбулися урочистості з нагоди  святкування  Дня міліції.  На них були запрошені  як працівники Косівського РВ УМВС, так і...

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Розділ: Влада

Допомога ФАПам

Грудень 9, 2013 | Коментувати | Переглядів: 1 975

На Косівщині  вже не один рік діє  регіональна благодійна  організація Центр громадських ініціатив. Напередодні Нового року Василь Васильович Медвідь —  заступник головного лікаря Косівської ЦРЛ ...

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Розділ: Організації

Жартівливі коломийки від Богдана Радиша- Маринюка

Грудень 2, 2013 | Коментувати | Переглядів: 9 337

Спілкувався мудрий з дурнем Довго, аж втомився. І незчувсь, як коло дурня Сам дурнем зробився. Ой простуджується Федько, Бо Федько — змерзлюха, Бо спить Федько...

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Розділ: Поезія

Казки Володимира Бойчука

Листопад 25, 2013 | Коментувати | Переглядів: 2 307

У ЗИМОВОМУ ЛІСІ Заходжу в ліс. У ньому так тихо, що навіть чути, як земля дихає снігом; лише де-не-де шелестить мідно-жовте листя на дубі. Темно-сірі...

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Розділ: Культура і традиції
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