Передплачуйте «Гуцульський край» на 2017 рік

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Як кожна родина має свої доленосні пам’ятні дати, так і наш часопис наближається до важливого для нас ювілею — 25-річчя заснування «Гуцульського краю», який відзначатимемо...

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20 січня 2008 року у виставковій залі Косівської регіональної організації НСХУ відбулося урочисте дійство – відкриття Різдвяної виставки, яка перетворилася в традиційну гуцульську розколяду. Свято...

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Злітають останні листки календаря 2013-го. На порозі — 2014 рік. Моє життя пов’язане з районною газетою з 1958 року. З її сторінок вдома дізнаємось про...

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Минулої п’ятниці в Народному домі м. Косова відбулися урочистості з нагоди святкування Дня міліції. На них були запрошені як працівники Косівського РВ УМВС, так і...

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На Косівщині вже не один рік діє регіональна благодійна організація Центр громадських ініціатив. Напередодні Нового року Василь Васильович Медвідь — заступник головного лікаря Косівської ЦРЛ ...

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Спілкувався мудрий з дурнем Довго, аж втомився. І незчувсь, як коло дурня Сам дурнем зробився. Ой простуджується Федько, Бо Федько — змерзлюха, Бо спить Федько...

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У ЗИМОВОМУ ЛІСІ Заходжу в ліс. У ньому так тихо, що навіть чути, як земля дихає снігом; лише де-не-де шелестить мідно-жовте листя на дубі. Темно-сірі...

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